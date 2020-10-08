В Мончегорске работы по благоустройству Ленинградской набережной ведутся ежедневно

В настоящее время рабочие продолжают обустройство подпорной стенки смотровых площадок в районе амфитеатра. В том числе, устанавливается арматурный каркас подпорной стенки для дальнейшей его заливки бетоном.

Кроме того, продолжаются работы по обшивке опалубкой трибуны и смотровых площадок, на автостоянке продолжается планировка территории, её выравнивание и трамбовка.

Вчера на пешеходных дорожках в районе автозаправки положили асфальт.

Сегодня водолазы приступят к работе по монтажу бетонных конструкций пирсов.

Строительные работы на Ленинградской набережной идут полным ходом, но в последнее время все чаще строителям приходится охранять территорию от любителей спорта и пеших прогулок.

Пресс-секретарь администрации Мончегорска обращает внимание северян на то, что строительная площадка это зона повышенной опасности, на которой работает тяжёлая техника, многие участки перекопаны, вырыты ямы. При передвижении или нахождении на стройке необходимо соблюдать требования безопасности! До окончания ремонтных работ ограничьте нахождение на объекте! Скажите ещё раз об этом своим детям! Не подвергайте опасности свою жизнь и здоровье!