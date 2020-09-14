В Мончегорске работы по облагораживанию территорий продолжаются и в будние дни, и в выходные

Например, 11 сентября силами ММУП «Городского благоустройства» была произведена замена щитков нескольких дорожных знаков: «Уступи дорогу» - на стойках по улице Гагарина в районе пересечения с проспектом Металлургов, по улице Комсомольская в районе пересечения с улицей Гагарина; «Конец главной дороги» - на стойке по улице Бредова в районе перекрёстка с проспектом Ленина; «Въезд запрещён» - у детского сада № 10 и в районе дома № 19 по проспекту Металлургов; «Поворот направо запрещён» - по проспекту Металлургов в районе дома № 13, сообщает пресс-секретарь администрации Мончегорска.