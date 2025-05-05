В Мончегорске регулярно контролируется ход ремонтных работ в школе №5

Каждую неделю глава города Мончегорска Андрей Рудаков, заместитель генерального директора Кольской ГМК Максим Иванов и представители администрации проверяют ход работ на важном для города металлургов объекте, уделяя особое внимание всем этапам ремонта.

Напомним, капитальное обновление учреждения проводят благодаря федеральной программе «Модернизация школьной системы образования», реализации стратегического плана «На Севере - жить!», инициированного губернатором региона Андреем Чибисом, а также при финансовой поддержке компании «Норникель» в рамках соглашения с правительством Мурманской области.

На данный момент ведётся второй этап капитального ремонта: выполнено 20% от запланированных работ по обновлению фасада здания, продолжается демонтаж кровли. Подрядчик приступил к строительству стен и продолжает возведение перегородок из газобетона, а также к оштукатуриванию. Кроме того, работы ведутся в актовом и спортивных залах школы, в столовой. В рамках работы с электрокоммуникациями осуществляется прокладка кабелей на третьем этаже.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/525121/#&gid=1&pid=1