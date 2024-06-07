В Мончегорске ремонтируют дороги в рамках плана «На Севере – жить»

В Мончегорске началась дорожная кампания в рамках плана «На Севере – жить», инициированного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

На проспекте Металлургов (участок ремонта от площади Революции до памятника Защитникам Заполярья) работы начались с замены коллектора ливневой канализации, на сегодняшний день объем выполнения составляет 42%. Далее, по контракту, последуют замена трубопровода и обновление более 19 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия проезжей части.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, этим летом работы также начнутся и на участке улично-дорожной сети – в переулке Нагорном. Ремонт этой дороги общего пользования обеспечит безопасный проезд к Мончегорскому дому-интернату.

Фото: https://gov-murman.ru