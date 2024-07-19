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Мурманская область. Арктика (16+)19.07.24 13:00

В Мончегорске ремонтируют дороги в рамках плана «На Севере – жить»

В Мончегорске продолжается дорожная кампания в рамках плана «На Севере –жить», инициированного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

На участке проспекта Металлургов от площади Революции до памятника Защитникам Заполярья в этом году запланирована замена асфальтобетонного покрытия проезжей части. Сейчас подрядная организация ремонтирует ливневый коллектор с заменой трубопроводов.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, первый этап работ завершён – заменена ливневая канализация от памятника Защитникам Заполярья до дома №62 по проспекту Металлургов. Сейчас подрядчик приступает ко второму этапу: идёт снятие старого асфальта, далее – замена асфальтобетонного покрытия проезжей части.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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