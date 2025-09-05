В Мончегорске «Росатом Энергосбыт» открыл «Клиентскую аллею»

В Мончегорске состоялась торжественная церемония высадки первой «Клиентской аллеи» в городе и пятой в области, которая стала воплощением политики клиентоориентированности компании и ответственного отношения к окружающей среде.

Мероприятие собрало представителей мурманского филиала «Росатом Энергосбыт», почётных гостей – представителей администрации города Мончегорска и градообразующего предприятия «Кольская ГМК», и, что особенно важно, активных и лояльных клиентов компании. Вместе они высадили молодые кустарники, каждый из которых символизирует крепкие, растущие отношения между энергосбытовой компанией и её клиентами.

«Клиентская аллея» в Мончегорске - это живое воплощение нашей благодарности клиентам за переход на электронные сервис и отказ от бумажной квитанции, а также глубокого уважения к каждому жителю, – подчеркнул заместитель директора по техническому развитию мурманского филиала «Росатом Энергосбыт» Сергей Лупанский. – Мы стремимся не только обеспечивать бесперебойное и качественное энергоснабжение, но и создавать комфортную, благоприятную среду для жизни наших клиентов. Высаживая кустарники сирени вместе, мы укрепляем наши отношения, демонстрируем нашу заботу о будущем города и всей природы Кольского Заполярья. Это наша инвестиция в общее благополучие, устойчивое развитие и, конечно, в нашу общую историю».

Проект «Клиентская аллея» является ярким примером комплексного подхода «Росатом Энергосбыта» к своей деятельности, где качество клиентского обслуживания выходит за рамки стандартных операций и проявляется в конкретных инициативах, направленных на повышение качества жизни в регионе и его цифровизацию. Участники мероприятия выразили уверенность, что новая аллея станет излюбленным местом отдыха для горожан и наглядным напоминанием о важности партнёрства и взаимной ответственности.

«От имени администрации Мончегорска хочу выразить глубокую признательность «Росатом Энергосбыт» за такую замечательную инициативу, – отметил Андрей Рудаков, глава города Мончегорска. – Для нас благоустройство города, создание комфортной и зелёной среды – это приоритетная и постоянная задача, над которой мы системно работаем. И мы с большой радостью приветствуем, когда социально ответственные компании, такие как «Росатом Энергосбыт», активно включаются в этот процесс. Сегодня, высаживая «клиентскую аллею», мы отмечаем новый значимый шаг на этом пути. Администрация оказывает всестороннюю поддержку подобным экологическим инициативам компании, а также любым проектам, направленным на повышение качества и комфорта жизни наших жителей Заполярья».

Как отмечает пресс-служба филиала «Росатом Энергосбыт» Мурманск, «Клиентская аллея» в Мончегорске призвана стать не только украшением города, но и постоянным напоминанием о важности цифровизации, взаимопонимания и долгосрочного сотрудничества. «Росатом Энергосбыт» продолжает активно реализовывать социальные программы, экологические и цифровые проекты, подтверждая свой статус надежного партнера, для которого забота о клиентах и окружающей среде является одним из приоритетов.

Фото предоставлено пресс-службой филиала «Росатом Энергосбыт» Мурманск.