В Мончегорске снова орудуют вандалы

Объект их новой атаки — спортивная площадка в районе Стахановской улицы, дом 9. Жители даже не успели опробовать недавно установленные после ремонта груши: инвентарь был варварски изрезан.

Как сообщает monchegorsk.gov-murman.ru, это вызов каждому порядочному жителю! Пока мы работаем над тем, чтобы сделать Мончегорск лучше, находятся те, кто целенаправленно вредит. Уничтожая общественное имущество, они крадут комфорт у нас и будущее у наших детей. Вандализм — это не шалость, это уголовное преступление.

Администрация Мончегорска обращается к возможным очевидцам. Если вам что-либо известно, позвоните по телефону 8-815-36-5-00-02 (добавочный 006). Вознаграждение и анонимность гарантированы.

Если вы стали свидетелем акта вандализма, немедленно звоните: 102 или 112 (единая дежурно-диспетчерская служба). Не проходите мимо!

