В Мончегорске собрали новую партию помощи для наших воинов в зоне СВО

Горюче-смазочные материалы, репелленты от насекомых, домашние мясные консервы, антидроновые маскировочные плащи, бутилированная вода и средства личной гигиены – влажные полотенца и салфетки. Все это собрали жители города трудовой доблести и передали для дальнейшей транспортировки в зону специальной военной операции.

Гуманитарную помощь собирали представители комитета семей воинов Отечества, местного отделения партии «Единая Россия», студенты и преподаватели МонПк, отдела вневедомственной охраны Мончегорска, неравнодушные жители, в том числе Владислав Таутиев, а также Народный фронт в лице Ларисы Батраковой.

Администрация города металлургов отдельно отмечает предприятие АО «Мончегорскводоканал», которое оказало помощь в доставке груза и призывает всех жителей Мончегорска присоединиться к акции и помочь нашим бойцам на передовой для приближения Победы.

Для этого достаточно обратиться к заместителю главы города Евгению Травинину по телефону приёмной +7 (815-36) 5-00-02.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/528450/#&gid=1&pid=2