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Мурманская область. Арктика (16+)22.08.24 16:30

В Мончегорске состоится региональный чемпионат по SUP-серфингу

24 августа на озере Имандра в Мончегорске состоится чемпионат Мурманской области по серфингу в дисциплине «доска с веслом».

На торжественной церемонии открытия с приветственным словом к участникам выступит министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.

Дисциплина «доска с веслом» — это серфинг с использованием весла, которое применяется не только в момент разгона на волну, но и во время выполнения маневров на волне. Правильное использование весла − помогает райдеру увеличить скорость, разнообразить вариативность катания и добавить вертикальности в маневрах. Соревнования по серфингу с веслом проводят по видам программ как гонки по гладкой воде или как соревнования на волнах.

Более 35 спортсменов из Мурманска, Мончегорска, Североморска, Кандалакши, Никеля и Апатит уже подали заявки, чтобы побороться за звания лучших на дистанциях «спринт», «марафон» и «техникал-рейс».

Спринт — вид программы в дисциплине «Доска с веслом». Представляет собой гонку на открытой или закрытой воде на дистанцию 200–400 метров.

Марафон — рейсовая дисциплина в сёрфинге с веслом. Представляет собой гонку на открытой воде с длиной дистанции не менее 18 км. Она может состоять из нескольких кругов или одного, но обязательно будет включать несколько поворотов.

Технический рейс — вид программы в дисциплине «Доска с веслом», в котором спортсмен демонстрирует все свои умения и навыки владения доской. Дистанция гонки 5–6 км.

Как напоминает региональное Министерство спорта, первый чемпионат состоялся в Териберке в мае этого года и собрал спортсменов из Мурманской области, Калининграда, Камчатки и Санкт-Петербурга.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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