В Мончегорске состоялось первенство Мурманской области по лыжным гонкам

На лыжных трассах спортивной школы Мончегорска провели первенство Мурманской области по лыжным гонкам. Соревнования проходили с 27 по 28 января. Участниками стали 70 спортсменов из муниципалитетов области – девушки и юноши в возрасте от 15 до 16 лет.

В первый день лыжники соревновались классическим стилем, девушкам предстояло преодолеть дистанцию в 5 км, юношам – 10 км. Лучшими стали Василиса Лозовская из Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта и Владислав Шабалин из спортивной школы «Олимп» Апатитов. Серебряные призёры – воспитанники спортивной школы Кировска Светлана Кузьменко и Андрей Малетин. На третьем месте также представительница спортивной школы Кировска Елизавета Серкова и Александр Акентьев из спортивной школы олимпийского резерва №3 Мурманска.

Завершились состязания свободным стилем с дистанцией 3 км для девушек и 5 км для юношей. В свободном стиле победу одержали Василиса Лозовская и Александр Акентьев. Серебряные медали, как и в классическом стиле, завоевали Светлана Кузьменко и Андрей Малетин. На третьем месте Елизавета Серкова и Владислав Шабалин.

Как сообщает региональное Министерство спорта, в командном зачёте первое место у спортивной школы Кировска. В призёрах – Мурманская областная спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта и спортивная школа «Олимп» города Апатиты.

Фото: https://gov-murman.ru