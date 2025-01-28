В Мончегорске состоялось первенство Мурманской области по лыжным гонкам

На стадионе мончегорской спортивной школы 25 и 26 января состоялось первенство Мурманской области по лыжным гонкам. Юные лыжники Кольского Заполярья соревновались в гонках классическим и свободным стилем.

В первый соревновательный день девушки и юноши провели гонку с раздельным стартом классическим стилем: девушкам до 16 лет и юношам до 14 лет предстояло пробежать дистанцию в 3 км, а юношам 15-16 лет – 5 км. Золотые медали первенства завоевали Кирилл Жиганов, Михаил Некрутенко, Полина Страмнова, и Полина Клокова. «Серебро» получили Егор Буткин, Степан Янович, Екатерина Расторгуева и Елизавета Малышева. Бронзовые медали достались Андрею Малетину, Макару Ремезову, Кристине Семенец и Анне Гудковой.

Во второй день первенства спортсменам предстояло выступить в гонках свободным стилем на 5 и 10 км в зависимости от возраста. Победителями по результатам гонок стали Андрей Малетин, Анна Гудкова, Михаил Некрутенко и Кристина Семенец. Второе место заняли Кирилл Жиганов, Полина Клокова, Макар Ремезов и Ксения Ярцева. Третье место досталось Ивану Канунникову, Елизавете Серковой, Вячеславу Панкрушеву и Ксении Ярцевой.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, по итогам командного зачёта первенства Мурманской области лучшими спортивными организациями стали ДЮСШ Кандалакшского района, МАУДО СШ Кировска и МАУ СШОР №3 Мурманска.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/