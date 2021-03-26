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Мурманская область. Арктика (16+)26.03.21 14:30

В Мончегорске состоялось рабочее совещание с участниками пилотного проекта «Доступный Север»

Вчера в Мончегорске состоялось совещание руководства министерства труда и социального развития Мурманской области и администрации муниципалитета, посвященное дальнейшей реализации пилотного проекта «Доступный Север», стартовавшего 1 марта 2021 года.

Проект «Доступный Север» призван решать задачи комплексных подходов создания доступной среды для граждан с инвалидностью в пределах муниципального образования, в нем участвуют представители научного сообщества, экспертные и общественные организации, – все те, кто заинтересован в совершенствовании механизма социальной поддержки граждан.

В Мончегорске уже определены 25 пилотных объектов социальной инфраструктуры, предоставляющих услуги инвалидам в важнейших сферах жизни: образовании, здравоохранении, социальной защите, культуре и других.

В ходе совещаний руководители учреждений определили пути дальнейшего взаимодействия по реализации мероприятий проекта. До 10 апреля по каждому направлению будут созданы локальные рабочие группы, итоги деятельности которых планируется подвести уже к июню текущего года.

«Наше совещание является продолжением той организационной работы, которую мы вели по подготовке проекта с конца 2020 года. Сегодня поставлены конкретные задачи, остается найти пути их решения. Стратегические планы проекта «Доступный Север» обсудим на заседании Совета по делам инвалидов при губернаторе Мурманской области в середине апреля в Мончегорске», – рассказал министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

По итогам встречи Министерством труда и социального развития Мурманской области подписано соглашение о сотрудничестве с АНО «Агентство развития Мончегорска».

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