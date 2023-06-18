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Мурманская область. Арктика (16+)18.06.23 12:00

В Мончегорске состоялся «Летний тимбилдинг» для северян с инвалидностью

В рамках проекта «Пространство развития «VRемя возможностей», победителя конкурса благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель», в Мончегорском комплексном центре социального обслуживания населения для людей с инвалидностью состоялась встреча участников проекта – летний тимбилдинг.

Мероприятие прошло совместно с партнёрами из Мончегорского кадрового центра, волонтёрами Мончегорского политехнического колледжа и несовершеннолетними отделения помощи семье и детям.

Цель встречи – знакомство участников друг с другом, формирование эффективного взаимодействия внутри команд и создание позитивного настроя для дальнейших совместных свершений. Разделившись на команды, участники проходили задания трех интерактивных зон, соответствующих модулям проекта.

Интерактивная зона «Квиз на бисс» воплотила собой «Познавательный» модуль проекта, направленный на получение всесторонних знаний о мире, и позволила проверить музыкальные познания команд, их находчивость и эрудицию.

Зона «Мозговой штурм» в рамках «Адаптационного» модуля, нацеленного на развитие конкретных навыков, позволила провести настоящий фитнес для мозга. Все участники поочередно выполняли задания на интерактивной доске, развивая свою память, внимание и мышление, стремясь принести своей команде максимальное количество баллов.

В игровой зоне «Мини-крут» модуля «Увлекательный» настольная игра «Ходилки-бродилки» развернулась в реальности. Игроки в роли фишек для настольных игр проходили на скорость заданный маршрут. Бросая игральный кубик, участники выполняли разнообразные задания, давали ответы на вопросы и стремительно продвигались к финишу.

При перемещении между интерактивными зонами каждый желающий также смог посетить станцию «Экспресс-фотосессия» и сделать магнит с собственной фотографией.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, в завершении мероприятия участники каждой команды поделились своими эмоциями от прохождения интерактивов, получили памятные сертификаты и сделали совместное фото на память, а главное – запланировали следующую встречу, на которой команда проекта начнет осваивать виртуальные технологии.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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