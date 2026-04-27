В Мончегорске состоялся первый в регионе муниципальный этап Всероссийской игры «Семейная Зарница» «Движения Первых»

В соревнованиях приняли участие 8 семей, представляющих различные образовательные организации города. Программа для участников включала творческий номер (презентация семейного девиза и строительство дома или крепости) и насыщенную КВИЗ-игру: семейную викторину, спортивные и командные испытания на ловкость, конкурс «Вверх дном», а также задания по первой помощи и «минному полю».

Как сообщает администрация муниципалитета, победа досталась семье Костылевых (Мончегорск), папа Алексей, мама Александра, сын – Данил (лицей имени В.Г. Сизова), сын – Иван (лицей имени В.Г. Сизова).

«В «Семейной зарнице» участвовали впервые и ни капли не пожалели. Решили попробовать, потому что это отличный повод быть вместе всей семьёй. Очень понравилось: задания интересные, разнообразные — и спортивные, и на знание истории, и творческие. Эмоции только положительные. С нетерпением ждём региональный этап. А наши болельщики так зарядились, что уже захотели участвовать в следующем году», — рассказала Александра Костылева.

