В Мончегорске состоялся спортивный турнир по лазертагу

8 октября в Мончегорске прошла военно-спортивная игра «Лазертаг «Кубок Первых». Всего в турнире приняли участие 7 команд из учебных заведений города: Гимназия №1, Лицей имени В.Г. Сизова, школа №5 им. Семёнова-Тян-Шанского, школа №7, школа №8, школа №10 им. Б.Ф. Сафонова, школа №14.

После военного инструктажа ребята разбились на команды и начали игру на специальном полигоне, где развернулись тактические сражения. Турнир продолжался в течение нескольких часов, участники получили заряд эмоций и адреналина.

Как сообщает администрация города Мончегорска, в результате нелёгкой борьбы победа досталась команде школы №5 им. Семёнова-Тян-Шанского - «Воины Севера», второе место - команде школы №14 «ЗИП-ЗИП«, третье место у команды Лицея имени В.Г. Сизова - «Боевые Лоси».

Мероприятие проходило при поддержке Отдела культуры, молодёжной политики и взаимодействия с общественными объединениями администрации города Мончегорска, Молодёжного центра и Клуба активного отдыха «LaserWarMonchegorsk».

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/532595/#&gid=1&pid=7