В Мончегорске состоялся турнир по шахматам в честь Дня металлурга

На прошлой неделе в МБОУДОД «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №1» Мончегорска прошёл турнир по шахматам «Блиц», который был организован в честь Дня металлурга и Дня компании «Норникель».

В соревновании приняли участие обучающиеся спортивной школы, который занимаются у тренеров-преподавателей Валерии Ивиной и Андрея Начарова. Юным шахматистам удалось проявить свои знания и умения в игре с опытными соперниками. Турнир прошёл в дружественной обстановке, с интересной стратегической спортивной борьбой за первое место.

По результатам личных встреч среди мальчиков и девочек до 13 лет победу одержала Шумейко Полина, второе место у Якименко Ильи, в тройку призёров вошёл и Кованский Тимур.

Среди мальчиков до 11 лет лидером стал Янковский Данил, немного уступил ему Глазков Тимофей (2-е место) и третьим на пьедестал поднялся Курганов Лев. Среди девочек 1-е место заняла Самылова Мария.

Все призёры были награждены грамотой, медалью и призом АО «Кольская ГМК».

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/529051/#&gid=1&pid=1