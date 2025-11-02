В Мончегорске состоятся многочисленные мероприятия, посвящённые Дню народного единства

4 ноября в России традиционно отмечается День народного единства. В этот праздник по всей России проходит большое количество мероприятий, объединяющих людей разных возрастов, сфер деятельности, культур и вероисповеданий.

В Мончегорском городском центре культуры 4 ноября в 15.00 пройдёт концертная программа народного самодеятельного коллектива - ансамбля русской песни «Талица», посвящённая Дню народного единства и в честь 20-летия коллектива.

Также в Мончегорске пройдут мероприятия в рамках ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств», посвящённой Дню народного единства: 2 ноября - с 18.00 до 21.00 в Музее истории города Мончегорска и в Музее цветного камня имени В.Н. Дава, а 3 ноября - с 19.00 до 21.00 - в Мончегорской Центральной городской библиотеке.

В музыкальной школе Мончегорска 6 ноября в 17.00 запланирована концертная программа «Ты в сердце моём, Россия!».

Кроме того, в учреждениях культуры города запланированы выставки и другие мероприятия в честь этой знаменательной даты.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/532935/