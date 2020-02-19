В Мончегорске состоятся соревнования по хоккею с мячом 60 - юбилейного Праздника Севера учащихся

22 февраля в Мончегорске на стадионе состоятся соревнования по хоккею с мячом 60-юбилейного Праздника Севера учащихся среди юношей и девушек. В соревнованиях примут участие 3 команды из города Мурманска и 3 команды из города Мончегорска.

Проведение соревнований обеспечивают Мурманская областная спортивная школа, Федерация хоккея с мячом Мурманской области, Мурманская ДЮСШ № 6 по зимним видам спорта, СШОР № 4 администрации г. Мурманска и Мончегорская СШОР.

В программу Праздника Севера учащихся соревнования по хоккею с мячом были включены в 1979 году. Соревнования проводятся ежегодно. Как правило, в них принимают участие команды городов Мурманска и Мончегорска. В 2009 году в соревнованиях приняли участие команда Островного и команда из г. Всеволожска Ленинградской области, в 2010 году в соревнованиях приняла участие команда из г. Боровичи Новгородской области.

С 2015 года в соревнованиях по хоккею с мячом Праздника Севера учащихся впервые участвуют команды девушек.

Команды, занявшие призовые места, будут награждены грамотами и кубками, а игроки в составе команд – грамотами и медалями Министерства спорта и молодёжной политики Мурманской области.