В Мончегорске стартовал пилотный проект по созданию безбарьерной среды

Программа «Доступная среда» реализуется в РФ с 2011 года. За годы действия госпрограммы суммарно под потребности и возможности людей с ограничениями здоровья уже приспособлено более 18 тыс. социальных объектов во всех регионах нашей страны. Это поликлиники и аптеки, магазины и спортивные сооружения, банки, кинотеатры и прочие общественные учреждения. Все они были обязаны организовать пространство и доступ таким образом, чтобы инвалиды беспрепятственно могли получать товары и услуги.

В Мурманской области от 33 до 40 тыс. людей с ограничениями по здоровью. Законами Мурманской области от 29.12.2004 N 573-01-ЗМО, от 19.12.2005 N 705-01-ЗМО регулируются отношения, связанные с участием органов государственной власти, органов местного самоуправления Мурманской области в реализации государственной политики в сфере социальной защиты инвалидов, детей-инвалидов. С этой целью постановлением губернатора МО от 24.07.2009 N 144-ПГ создан Совет при Губернаторе Мурманской области по делам инвалидов, в состав которого входят представители исполнительных органов государственной власти, Мурманской областной Думы, Общественной палаты Мурманской области и общественных организаций инвалидов. При главах администраций муниципальных образований региона созданы и действуют рабочие группы по делам инвалидов, в составы которых также входят представители общественных организаций инвалидов.

И вот – грянуло! Крайний Север решил встать в единый строй со всей страной и даже со всем миром! По инициативе регионального министерства труда и социального развития разработан проект "Доступный Север", рассчитанный на два года. Старт ему положила рабочая встреча в Мончегорске сенатора РФ Татьяны Кусайко с министром труда и социального развития Мурманской области Сергеем Мякишевым. Всем северянам понятно, что Крайний Север – среда любимая, но довольно агрессивная. И ее облагораживание требует особых подходов. Цель проекта «Доступный Север» - апробация способов, технологий и методик формирования безбарьерной среды для маломобильных граждан. Стартовой базой внедрения проекта избран город Мончегорск.

На вопрос «почему Мончегорск?» региональный министр Сергей Мякишев ответил: «В этом небольшом северном городе очень активные люди, сильна позиция общественных организаций инвалидов, есть социально-ориентированный бизнес - Кольская горно-металлургическая компания. С другой стороны, здесь же накопилось много вопросов и нерешенных проблем создания доступной среды. Поэтому примере Мончегорска решено отработать жизненные ситуации, с которыми сталкиваются инвалиды и другие маломобильные граждане при посещении объектов социальной структуры.

Для начала в качестве пилотных проектов отобрано 25 учреждений различной ведомственной принадлежности - социальная защита, образование, занятость, культура, а также физическая культура и спорт. В ходе реализации проекта могут добавиться и другие направления, отражающие насущные потребности граждан.

Как это получится на самом деле – узнаем через два года: на столько рассчитан пилотный проект.

Что нам какие-то два года?! Наша любовь к Северу – вечна!



