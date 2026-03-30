В Мончегорске стартовала работа над преображением площади Революции

В конце прошлой недели более 60 жителей города приняли участие в первом проектном семинаре, посвящённом подготовке заявки на Всероссийский конкурс по созданию комфортной городской среды. Встреча прошла в формате командной работы: 9 групп, в которые вошли представители старшего поколения, молодёжь, активные горожане и специалисты разных сфер, обсуждали будущее главной площади Мончегорска.

В ходе обсуждения участники затронули самые важные темы: озеленение и сохранение исторического облика площади; безопасность пешеходов и транспортная безопасность на площади; освещение и комфортное пребывание на площади в вечернее время; превращение площади в часть единой системы общественных пространств города.

Как отмечает администрация муниципалитета, особенно активно проявили себя представители старшего поколения: для них важно сохранить привычный образ площади и её историю. Вместе с тем участники поддержали идею аккуратных, продуманных изменений, которые сделают территорию удобнее. Молодёжь предложила свои варианты транспортной схемы и организации движения.

Несмотря на разные мнения, участники сошлись в главном: площадь должна стать визитной карточкой города, сохранив свой характер и став более удобной. Все идеи войдут в дальнейшую работу над проектом.

Этот семинар — только первый шаг. Впереди — выезды проектной команды, встречи с городскими сообществами, индивидуальные интервью и новые форматы вовлечения жителей.

Чтобы присоединяйтесь к обсуждению необходимо пройти онлайн-опрос и рассказать о своём опыте использования площади на площадке: forms.yandex.ru/

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/539809/#&gid=1&pid=1