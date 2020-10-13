В Мончегорске строительство мемориального комплекса «Павшие ради живых» завершилось установкой и подключением инфокиоска

Теперь жители и гости города могут ознакомиться с информацией о мончегорцах – участниках войны, а также с документами обобщённого банка данных «Мемориал» и «Подвиг народа».

Благодаря специально разработанному программному обеспечению сотрудники Музея истории города по мере необходимости будут вносить изменения и дополнения в базу данных, чтобы проект «Павшие ради живых» развивался.

Ранее на объекте было установлено 38 гранитных плит в знак памяти о мончегорцах, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-секретарь администрации Мончегорска, строительство мемориала на Аллее памяти в рамках проекта «Павшие ради живых» стало возможным благодаря победе Музея истории города в конкурсе «Мир новых возможностей» ПАО «ГМК «Норильский Никель».

Также Музей истории города напоминает: если вы хотели бы разместить информацию о своих родных и близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне и проживавших в Мончегорске в любой период времени, обращайтесь в музей по телефону: 760-73. Кроме того, материалы можно направить по электронной почте migm@bk.ru или принести их по адресу: г.Мончегорск, ул. Царевского, 2.