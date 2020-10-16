В Мончегорске убирают «лежачих полицейских»

Работники ММУП «Городское благоустройство» приступили к демонтажу искусственных неровностей на улицах города.

Как правило, искусственные дорожные неровности, которые в народе именуются «лежачими полицейскими», убирают с дорог города перед началом зимы. Такая мера необходима для того, чтобы избежать их порчи и для эффективной работы снегоуборочной техники.

Как сообщает пресс-секретарь администрации Мончегорска, вчера «лежачих полицейских» демонтировали на проспекте Металлургов. Сегодня работы будут продолжены на остальных улицах города.