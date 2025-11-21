Зима на подходе, а в Мурманске началась подготовка к озеленительной кампании 2026 годаГорнолыжный комплекс Кольской АЭС «Салма» открывает новый сезон
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)21.11.25 16:00

В Мончегорске участница проекта «Северное долголетие» возглавила Службу сопровождения замещающих семей

Ярким примером успешной реализации потенциала граждан старшего поколения стало трудоустройство участницы проекта «Северное долголетие» Татьяны Ципилевой на ответственную руководящую должность. Данный результат, достигнутый при содействии Мончегорского кадрового центра, наглядно демонстрирует эффективность программы и социальную значимость профессионального долголетия.

Татьяна Ципелева в прошлом была методистом детского сада. Женщина столкнулась с необходимостью поиска новой работы и обратилась в кадровый центр. Общение со специалистами помогло ей снова поверить в себя. А комплексный подход, который включал в себе не только моральную поддержку, но и предоставление таких сервисов как «траектория профориентации» и «моё резюме», позволил приобрести необходимые знания.

«И это было лучшее решение! Хочу сказать огромное спасибо специалистам центра, которые стали моей группой поддержки. Они не давали опустить руки, помогали структурировать поиск, работать с тревогой и верить в себя», — поделилась Татьяна Ципилева.

Благодаря совместной работе Татьяна Ципилева успешно прошла отбор и была назначена на должность начальника Службы сопровождения замещающих семей. Это назначение свидетельствует о возможности карьерного роста для участников проекта и их востребованности на ответственных позициях.

Как отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области, данный результат наглядно демонстрирует социальную значимость проекта «Северное долголетие» в интеграции ценного опыта старшего поколения в экономику региона. Центр занятости продолжает работу по реализации мероприятий проекта.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557297/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда креативных индустрий: конкуренция, динамика зарплат и AI-трансформация
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Путешествия, кредиты, ремонт, подарки — россияне готовятся потратить тринадцатые зарплаты-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился на 2,04 рубля, доллар просел почти на 1,71 рубля-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила статус «Лидер ПСР» за 2025 год-PRO ЖКХ (18+)В гарнизонах Северного флота отопительный период 2025-2026 гг. проходит в штатном режиме-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»