В Мончегорске участница проекта «Северное долголетие» возглавила Службу сопровождения замещающих семей

Ярким примером успешной реализации потенциала граждан старшего поколения стало трудоустройство участницы проекта «Северное долголетие» Татьяны Ципилевой на ответственную руководящую должность. Данный результат, достигнутый при содействии Мончегорского кадрового центра, наглядно демонстрирует эффективность программы и социальную значимость профессионального долголетия.

Татьяна Ципелева в прошлом была методистом детского сада. Женщина столкнулась с необходимостью поиска новой работы и обратилась в кадровый центр. Общение со специалистами помогло ей снова поверить в себя. А комплексный подход, который включал в себе не только моральную поддержку, но и предоставление таких сервисов как «траектория профориентации» и «моё резюме», позволил приобрести необходимые знания.

«И это было лучшее решение! Хочу сказать огромное спасибо специалистам центра, которые стали моей группой поддержки. Они не давали опустить руки, помогали структурировать поиск, работать с тревогой и верить в себя», — поделилась Татьяна Ципилева.

Благодаря совместной работе Татьяна Ципилева успешно прошла отбор и была назначена на должность начальника Службы сопровождения замещающих семей. Это назначение свидетельствует о возможности карьерного роста для участников проекта и их востребованности на ответственных позициях.

Как отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области, данный результат наглядно демонстрирует социальную значимость проекта «Северное долголетие» в интеграции ценного опыта старшего поколения в экономику региона. Центр занятости продолжает работу по реализации мероприятий проекта.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557297/#&gid=1&pid=1