В Мончегорске участники межрегионального мероприятия «Профи-2024» обменялись опытом и получили награды

18 декабря на площадке Мончегорского детского дома-интерната состоялось межрегиональное мероприятие «Профи-2024», организованное методическим объединением Министерства труда и социального развития Мурманской области. В мероприятии приняли участие представители Псковской области и Республики Карелия, а также специалисты из подведомственных министерству учреждений.

Коллеги обсудили успешные практики работы и представили свои профессиональные достижения в формате блиц-презентаций, рассказали о результатах участия учреждений в значимых событиях, таких как международная выставка-форум «Россия», форум «Вместе — ради детей», всероссийский семинар «Эффективное управление учреждением социального обеспечения» и окружной форум «Семья на первом месте: эффективная система профилактики социального сиротства» и другие. Гости из других регионов ознакомились с деятельностью дома-интерната.

Координатор методического объединения Елена Королёва вручила сотрудникам, проявившим высокий профессионализм и верность своему делу, знак профессионального признания «Профи-2024».

Заместитель министра Ирина Горельцева наградила благодарственными письмами делегации Псковской области и Республики Карелия за плодотворное сотрудничество в сфере социального обслуживания между регионами.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, совместное выступление ансамбля Мончегорского городского центра культуры «Северное сияние» с талантливыми сотрудниками дома-интерната стало ярким подарком для присутствующих. По сложившейся традиции мероприятие завершилось фотосессией.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/