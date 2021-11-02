В Мончегорске в честь Всероссийского дня самбо пройдет региональный старт

В Мончегорске 16 ноября пройдёт региональный старт, приуроченный ко Всероссийскому дню самбо. Об этом в рамках доклада о массовых социально значимых и спортивных мероприятиях, которые пройдут в Заполярье в ноябре, сообщила министр спорта Светлана Наумова.

«В текущем году в мероприятии примет участие более 10 тысяч юных спортсменов в возрасте от 11 до 18 лет из 72 субъектов Российской Федерации. В регионе будут соревноваться около 100 юношей 2007-2009 и 2009-2010 года рождения», – отметила Светлана Наумова.

Впервые празднование Всероссийского дня самбо состоялось в 2008 году и было приурочено к 70-летнему юбилею вида спорта. С 2009 года праздник приобрел общероссийский размах. В том же году сразу в 50 городах России – от Владивостока до Калининграда – прошла праздничная акция. Открытие турниров по самбо в регионах проходило параллельно со сменой часовых поясов.

Как сообщает региональное Министерство спорта, информация о предстоящих спортивных мероприятиях размещается на главной странице официального сайта министерства, а также в официальных аккаунтах регионального Минспорта в социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм») и на портале «Наш Север».