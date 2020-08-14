В Мончегорске в период проведения ремонтных работ возможны сбои в электроснабжении

Как сообщает ООО «Арктик-энерго», с 15 по 25 августа электроснабжение потребителей города Мончегорска будет осуществляться по временной схеме. Перевод потребителей на временную схему будет сопровождаться кратковременными отключениями электроэнергии в ночное время.

Такие меры связаны с проведением Филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» Карельского ПМЭС плановых мероприятий, осуществляемых в рамках программы технического обслуживания и ремонта (ТОиР) на ПС 330 кВ.

В период проведения ремонтных работ существует достаточно высокая вероятность возникновения инцидентов, которые могут повлечь за собой кратковременные перебои в электроснабжении, затрагивающие значительную часть потребителей города.

ООО «Арктик-энерго» обращается к предприятиям, организациям, учреждениям и населению города и просит с пониманием относиться к временным неудобствам, которые могут возникнуть в указанные периоды при перебоях с электроснабжением.