В Мончегорске в рамках губернаторского проекта «Северное долголетие» стратегического плана «На Севере – жить!» открыт кабинет гериатрии

«Это важный шаг в развитии системы здравоохранения нашего города, направленный на повышение качества жизни старшего поколения. Гериатрия – это не просто лечение болезней, а комплексный подход к здоровью пожилого человека. Врач-гериатр будет проводить полную оценку состояния пациента: от анализа лекарственной терапии до проверки когнитивных функций и рисков падений. Мы хотим, чтобы наши пациенты не просто жили дольше, но и жили качественно, сохраняя активность и когнитивное здоровье», – отметила и.о. главного врача Мончегорской центральной районной больницы Анастасия Марущак.

Основные услуги кабинета: комплексная гериатрическая оценка, коррекция терапии при приеме множества лекарств, профилактика возрастных синдромов (слабости, падений), Школа здоровья для пациентов и их родственников.

Кабинет гериатрии открыт для всех пациентов старшего поколения по полису ОМС.

Напомним, кабинеты врача-гериатра открыты в Мурманске, Оленегорске, Кольском, Кандалакшском округах. До конца года планируется открытие кабинета врача-гериатра в Апатитах. С 2026 по 2030 год – в Печенгском, Ковдорском, Ловозерском округах.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, губернаторский проект «Северное долголетие» направлен на содействие занятости, заботу о здоровье и организацию досуга людей старшего поколения. В сфере здравоохранения организовано проактивное приглашение на диспансеризацию, кампания по массовой вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше 60 лет. Внедрена программа дистанционного мониторинга показателей здоровья пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертонией. Создаются условия для физической активности в спортивных комплексах «СОПКИ.СПОРТ».

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554339/#&gid=1&pid=2

