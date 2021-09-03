В Мончегорске в рамках открытого конкурса выбрали три компании, которые разработают концепцию нового микрорайона города

В Мончегорске на базе АО «Кольская ГМК» прошло первое заседание жюри Открытого всероссийского конкурса на разработку концепции нового городского микрорайона. В нём приняли участие министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова и глава регионального минстроя Алексей Грачиков.

Конкурс, организованный ГМК «Норильский никель» и АО «Кольская ГМК», стартовал 27 июля. Заказчиком выступило Агентство развития Мончегорска при поддержке администрации муниципалитета, оператор конкурса – Международная урбанистическая лаборатория «ЦЕНТР Lab».

«Развитие отрасли жилищного строительства является приоритетным для правительства Мурманской области. Социальные объекты возводятся хорошими темпами. К сожалению, о жилищном строительстве этого сказать нельзя. Проект Кольской ГМК по возведению нового микрорайона в Мончегорске, также как план комплексного развития Больничного городка в Мурманске, направлен на развитие самого муниципалитета, улучшение жилищных условий граждан и привлечение жителей из других регионов. В свою очередь, мы готовы оказать всестороннюю поддержку для его реализации», – отметил Алексей Грачиков.

На конкурс поступило 50 заявок из 23 городов России, Узбекистана, Нидерландов и Германии. На суд жюри представлены эссе 21 претендента, отвечающие всем поставленным условиям.

«Сегодняшнее событие подчеркивает интерес не только к развитию самого Мончегорска, но и перспективам развития самой компании. Тот факт, что такое количество участников подали заявки, говорит о доверии и хороших перспективах города и всего региона. Жильё – одна из важных составляющих для человека и выбора его места жительства», – подчеркнула Татьяна Русскова.

После долгого обсуждения было выбрано три компании, которые после знакомства с Мончегорском приступят к разработке концепции согласно техническому заданию, и представят её на суд жюри уже в декабре 2021 года, сообщает Министерство строительства Мурманской области.