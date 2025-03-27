В Мончегорске в СШОУ № 1 имени А. Ваганова прошла городская профориентационная игра «В мире профессий»

Это мероприятие давно стало традиционным для учеников 8-х классов школ Мончегорска. Основная цель — расширить кругозор ребят в области профессиональных знаний и заинтересовать их в изучении различных специальностей.

22 марта участниками игры стали команды из гимназии №1, школы №8, Лицея им. В.Г. Сизова, школы №5 им. О.И. Семенова-Тян-Шанского, школы №7, МАОУ ОШ №14, школ №8 и №10 им. дважды Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова.

Игра началась с увлекательной разминки: ребятам предложили угадать самые «сладкие», «зелёные» и другие необычные профессии.

Далее участников ожидали восемь захватывающих раундов. Командам предстояло собрать коллекцию пословиц и поговорок о труде, вспомнить максимальное количество профессий на заданную букву, разгадать загадки по описаниям разных видов работы, классифицировать профессии по сферам деятельности, перечислить специальности, где используются конкретные инструменты, и даже создать креативный проект.

Каждая команда вкладывала максимум усилий, демонстрируя эрудицию и находчивость. После напряженного соревнования члены жюри подвели итоги: первое место заняли ученики МБОУ Гимназия №1; второе место досталось команде МБОУ СОШ №8, а третье место разделили участники от СШОУ №1 имени А. Ваганова и МБОУ СОШ №7.

Марина Локтева, психолог Мончегорского кадрового центра, поблагодарила всех за активное участие и напомнила о важности осознанного выбора профессии, подчеркнув необходимость учитывать её востребованность на рынке труда и личные интересы каждого ученика.

Мероприятие завершилось на позитивной ноте, оставив яркие впечатления и подтвердив свою значимость для школьников, отмечает vk.com/wall.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/522528/#&gid=1&pid=1