В Мончегорске в водостоке под проспектом Ленина нашли тело 33-летнего горожанина

Следственным отделом по городу Мончегорск СУ СК России по Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту обнаружения 22 марта тела мужчины в водостоке под проспектом Ленина в Мончегорске.

В правоохранительные органы обратились прохожие.

Прибывшим следователем был произведён осмотр места происшествия, установлена личность погибшего – это 33-летний местный житель.

Сотрудники МЧС резали лёд, чтобы обеспечить доступ к трупу. Следователи проводят процессуальную проверку, назначены судмедэкспертиза.

Уже известна личность погибшего: это 33-летний Игорь Коротков, житель Мончегорска. Он пропал 5 февраля, когда около 5 утра ушёл из дома на улице Лесной. Всё это время его искали родные и близкие.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины и давности смерти мужчины, опрашиваются лица, располагающие информацией о произошедшем, проводятся иные проверочные мероприятия.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.