В Мончегорске вандалы портят общественное имущество

В Мончегорске за последний год реализовано много проектов, которые делают город комфортным и благоустроенным. К сожалению, не все горожане способны аккуратно относится ко всему, что создаётся для них самих.

Скверы, парки, тротуары – все это облагораживается исключительно для жителей города, но находятся те, кто не ценит проделанной работы. Например, в парке у Комсомольского озера неизвестные вандалы оторвали защитные щитки на фонарных столбах. Напомним, осенью прошлого года эти же фонарные столбы были повреждены – судя по оставленным следам от ботинок, их пинали ногами.

В настоящее время облагораживают тротуарные дорожки на проспекте Металлургов и на Комсомольской набережной. В планах не просто уложить новый асфальт, но и на одном из участков положить плитку. На днях было замечено, что некоторые из уже установленных бортовых камней повалены. Кто-то намерено выкорчевал их из бетона в то время, пока он застывает.

Не так давно на месте обустройства новой детской и спортивной площадки по улице Стахановская, 5 были украдены металлические уголки. В июле мужчина украл флаг с мемориального комплекса у Комсомольского озера. В парке имени С. Бровцева подростки разобрали лавочки, повалили урны… Список можно продолжать еще долго, пишет пресс-секретарь администрации Мончегорска, но порча городского имущества не должна стать «нормой» нашей жизни.