В Мончегорске возведут пункт временного накопления отходов

В Мончегорске начались работы по возведению подрядной организацией пункта временного накопления отходов. Это необходимая мера, вызванная внесением изменений в территориальную схему.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», в прошлом году на Кольском полуострове, за исключением нескольких небольших населённых пунктов, находящихся в труднодоступных местах на побережье Баренцева моря, были ликвидированы мусорные свалки. Так, плечо транспортировки отходов в «Экотехнопарк» было увеличено – порядка 150 км от Мончегорска и 250 км от Кандалакши. Пункты временного накопления (ПВН) позволят обеспечить эффективный вывоз отходов из этих муниципалитетов.

Согласно утверждённому проекту, ПВН в Мончегорске будет располагаться на площадке с твёрдыми асфальтовым покрытием, подрядчик обеспечит работу системы отведения сточных вод, оборудует подпорную стенку, ограждение, препятствующее разлёту мелких фракций, установит освещение.

В настоящее время в «Экотехнопарке» обрабатывается мусор со всей области – и с северной, и с южной технологических зон региона.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».