В Мончегорске впервые прошли соревнования по скандинавской ходьбе

В Мончегорске в рамках «Imandra Fest» состоялись соревнования по северной ходьбе «Imandra Gо», которые собрали 200 участников и зрителей из Мурманска, Ковдора, Апатитов, Кольского района и Мончегорска. Для детей организаторы подготовили квест по парку.

После завершения соревнования его участники собрались на чаепитие.

«Для нас, как организаторов, важно понять, что фестиваль Imandra Fest интересен разным целевым аудиториям, разным возрастам. В этот раз в «Imandra Go» участвовали люди и более молодого, и более старшего поколения», — поделилась впечатлением от спортивного праздника заместитель директора, руководитель направления «Туризм» Агентства развития Мончегорска Дарья Яркова.

Специальным гостем «Imandra Go» стала Кристина Володина — создательница проекта Nordic Health, кандидат медицинских наук и популяризатор скандинавской ходьбы. Она провела мастер-класс и рассказала северянам о технике северной ходьбы и пользе этого вида спорта для реабилитации.

«Место проведения соревнования было выбрано очень удачно, здесь и природа, и зона для чаепития. Отдельно хочу отметить уровень организации, количество и географию участников. Была рада побывать на Имандре — с удовольствием поучаствую в других спортивно-оздоровительных проектах», — отметила Кристина Володина.

Соревнования проходили по двум дисциплинам: ходьба на скорость по трассе «Забег Сохача»; ходьба на выносливость по трассе «Мощь Гирваса».

Победители:

на трассе «Забег Сохача» протяженностью 3 км

1 место — Надежда Уздяева, Ковдорский округ;

2 место — Клавдия Молюкова, Мурманск;

3 место — Любовь Лаптева (69 лет), Мурманск;

на трассе «Забег Сохача» протяженностью 5 км

1 место — Илья Тютерев, Кандалакша;

2 место — Виктория Овчинникова, Ковдорский округ;

3 место — Оксана Чаруна, Ковдроский округ;

на трассе «Мощь Гирваса»

1 место — Илья Тютерев, Кандалакша.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, итоговый протокол можно посмотреть на сайте.



Организаторами мероприятия выступили «Imandra Event» при поддержке Агентства развития Мончегорска. Проект реализуется благодаря поддержке Администрации города и «Норникеля».

Фото: https://gov-murman.ru