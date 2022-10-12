В Никеле открылся первый эколого-индустриальный туристический маршрут «Шпиль 555»МРО ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана» открывает сбор средств для дополнительной помощи мобилизованным северянам и военнослужащим, участвующим в СВО
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)12.10.22 15:00

В Мончегорске впервые прошли соревнования по скандинавской ходьбе

В Мончегорске в рамках «Imandra Fest» состоялись соревнования по северной ходьбе «Imandra Gо», которые собрали 200 участников и зрителей из Мурманска, Ковдора, Апатитов, Кольского района и Мончегорска. Для детей организаторы подготовили квест по парку.

После завершения соревнования его участники собрались на чаепитие.

«Для нас, как организаторов, важно понять, что фестиваль Imandra Fest интересен разным целевым аудиториям, разным возрастам. В этот раз в «Imandra Go» участвовали люди и более молодого, и более старшего поколения», — поделилась впечатлением от спортивного праздника заместитель директора, руководитель направления «Туризм» Агентства развития Мончегорска Дарья Яркова.

Специальным гостем «Imandra Go» стала Кристина Володина — создательница проекта Nordic Health, кандидат медицинских наук и популяризатор скандинавской ходьбы. Она провела мастер-класс и рассказала северянам о технике северной ходьбы и пользе этого вида спорта для реабилитации.

«Место проведения соревнования было выбрано очень удачно, здесь и природа, и зона для чаепития. Отдельно хочу отметить уровень организации, количество и географию участников. Была рада побывать на Имандре — с удовольствием поучаствую в других спортивно-оздоровительных проектах», — отметила Кристина Володина.

Соревнования проходили по двум дисциплинам: ходьба на скорость по трассе «Забег Сохача»; ходьба на выносливость по трассе «Мощь Гирваса».
Победители:

на трассе «Забег Сохача» протяженностью 3 км

1 место — Надежда Уздяева, Ковдорский округ;

2 место — Клавдия Молюкова, Мурманск;

3 место — Любовь Лаптева (69 лет), Мурманск;

на трассе «Забег Сохача» протяженностью 5 км

1 место — Илья Тютерев, Кандалакша;

2 место — Виктория Овчинникова, Ковдорский округ;

3 место — Оксана Чаруна, Ковдроский округ;

на трассе «Мощь Гирваса»

1 место — Илья Тютерев, Кандалакша.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, итоговый протокол можно посмотреть на сайте.


Организаторами мероприятия выступили «Imandra Event» при поддержке Агентства развития Мончегорска. Проект реализуется благодаря поддержке Администрации города и «Норникеля».

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)62% нефтегазовых компаний испытывают сложности в подборе персонала
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Илана Шаулова: нас объединяет то, что мы ценим, храним, обычаи и то, что мы стараемся передать друг другу«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Раил Биккиняев: Мы должны беречь многонациональность России – это многогранный алмаз, каждая грань которого сияет по-своему«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Дина Агеева: только в Мурманской области я ощутила всю мощь России
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Галина
07.10.22 13:51
Марина, Вашему питомцу полного выздоровления, Вы - молодец, что не сдались
Комментарий к новости:Марина Патракова, зооволонтёр, считает, что животные не должны умирать от укола
Галина
07.10.22 12:58
Прекрасный материал, всем добра!
Комментарий к новости:Как становятся зооволонтёрами - Валерия Смирнова
Татьяна
13.09.22 15:57
Выходит,что АО ,,Ситиматик,, наживается на простых гражданах.Недавно даже увеличили тариф.Спрашивается почему?Почему всё идёт на самотёк, сколько захотел,столько и прибавил,и ничего мне за это не буде
Комментарий к новости:УФАС России по Мурманской области в адрес АО «Ситиматик» направило предупреждения о необходимости прекращения нарушения антимонопольного законодательства
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области январе-июне текущего года использовано инвестиций в основной капитал организаций больше на 4,2%-PRO Валюту (16+)Рубль дешевеет, реагируя на снижение нефтяных котировок и низкий интерес инвесторов к риску-PRO Энергетику (18+)На Системного оператора возложена функция разработчика генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики, включая решения по развитию ЕЭС России и региональных энергосистем-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 12 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Депутаты ратуют за выдачу «Пушкинской карты» детям с 10 лет и расширение её возможностей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика