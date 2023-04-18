В Мончегорске впервые пройдёт киберспортивный фестиваль «Мяч на Имандре»

23 апреля в 13.00 в Мончегорске пройдёт масштабный фестиваль компьютерных игр «Мяч на Имандре». Гостей и участников со всей Мурманской области ждёт уникальная программа, а победителей - ценные призы на главном турнире «FIFA 2023».

Фестиваль «Мяч на Имандре» объединит в Мончегорске зрителей со всего региона. 22 апреля для участников пройдёт дружеский матч по мини-футболу в здании Манежа Мончегорска, а уже 23 апреля в Мончегорском городском центре культуры 32 киберспортсмена сразятся в схватке турнира «FIFA 2023».

Напомним, что приз за первое место – Sony Playstation 5, за второе место – игровое кресло и за третье – набор профессиональной игровой периферии.

«Нам хотелось вывести компьютерные игры в Мурманской области на новый уровень, за пределы виртуального мира – так мы придумали фестиваль «Мяч на Имандре». Для нас важно, чтобы увлеченные молодые люди грамотно проводили время в играх, не забывая о реальном мире. В итоге возникла идея выстроить мост между настоящим спортом и киберспортом, провести между участниками настоящий турнир по мини-футболу, а затем главный турнир по «FIFA 2023». А в дополнение к этому, мы создадим живую площадку, где ценители компьютерных игр могут весело и необычно провести время, познакомиться с единомышленниками, поделиться своим опытом друг с другом и даже получить полезные знания о разработке компьютерных игр, монетизации и не только от экспертов этой области.», - рассказывает автор идеи и один из организаторов «Мяча на Имандре» Иван Сорокин-Соловьёв.

В то время пока участники турнира «FIFA 2023» будут бороться за первое место, гостей мероприятия ждёт полномасштабная программа. Погружение в зону виртуальной реальности, любительские состязания CS:GO 1х1 и MK3 Ultimate, ретро-уголок с Sega и Dendy, возможность увидеть анимационное шоу от лучших косплееров Мурманской области, розыгрыши призов от организаторов – и это лишь часть незабываемых событий, которые пройдут в рамках фестиваля «Мяч на Имандре». В день мероприятия запланированы лекции от экспертов в области компьютерных игр на темы: «Компьютерные клубы: инвестиционная привлекательность и потенциал формирования молодежных сообществ в 2023 году», «Геймдев изнутри, как делаются игры. Какие профессии существуют в производстве игр», «Путь блогера и стримера в Мончегорске. Как заработать себе на жизнь с помощью стримов», «Влияние видеоигр на психику детей и подростков». С подробной программой мероприятия можно ознакомиться в группе «ВКонтакте»: https://vk.com/fifa2023moncegorsk

Вход на фестиваль бесплатный для всех желающих по предварительной регистрации: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx294biYSWhsSjcBY0k2SXr5WOw74TyU_VbAr2DydnddOWlA/viewform