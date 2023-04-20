В Мончегорске впервые состоится масштабный фестиваль компьютерных игр «Мяч на Имандре»

22 апреля участники встретятся в дружеском матче по мини-футболу в крытом футбольном манеже, а 23 апреля в Мончегорском городском центре культуры 32 киберспортсмена сразятся в схватке турнира «FIFA 2023».

«Нам хотелось вывести компьютерные игры в Мурманской области на новый уровень, за пределы виртуального мира – так мы придумали фестиваль «Мяч на Имандре». Для нас важно, чтобы увлеченные молодые люди грамотно проводили время в играх, не забывая о реальном мире. В итоге возникла идея выстроить мост между настоящим спортом и киберспортом, провести между участниками настоящий турнир по мини-футболу, а затем главный турнир по «FIFA 2023». В дополнение к этому мы создадим живую площадку, где ценители компьютерных игр могут весело и необычно провести время, познакомиться с единомышленниками, поделиться своим опытом друг с другом и даже получить полезные знания о разработке компьютерных игр, монетизации и не только от экспертов этой области», – рассказал автор идеи и один из организаторов «Мяча на Имандре» Иван Сорокин-Соловьев.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики по информации, гостей мероприятия ждёт полномасштабная программа: погружение в зону виртуальной реальности, любительские состязания CS:GO 1х1 и MK3 Ultimate, ретро-уголок с Sega и Dendy, возможность увидеть анимационное шоу от лучших косплееров Мурманской области, розыгрыши призов от организаторов. Также в день мероприятия запланированы лекции от экспертов в области компьютерных игр на темы: «Компьютерные клубы: инвестиционная привлекательность и потенциал формирования молодежных сообществ в 2023 году», «Геймдев изнутри, как делаются игры. Какие профессии существуют в производстве игр», «Путь блогера и стримера в Мончегорске. Как заработать себе на жизнь с помощью стримов», «Влияние видеоигр на психику детей и подростков».

С подробной программой мероприятия можно ознакомиться в сообществе турнира в социальной сети «ВКонтакте». Вход на фестиваль бесплатный для всех желающих по предварительной регистрации.

Фото: https://gov-murman.ru