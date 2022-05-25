В Мончегорске выбрали финалистов школы туроператоров «Имандра»

21 мая состоялся финал школы туроператоров «Имандра». Туристический проект реализует «Агентство развития Мончегорска». Предприниматели, многие из которых пробуют свои силы в туризме впервые, учились у руководителя одного из крупнейших туроператоров активного отдыха в России – Николая Хоруженко. Всего за время обучения было представлено 49 проектов, 10 из которых вышли в финал конкурса. Среди финалистов 8 – жители Мончегорска, один – Мурманска и один – Симферополя.

Финалисты представили свои проекты экспертному жюри, основу которого составили действующие туроператоры региона. Большая часть проектов была нацелена на создание продуктов, связанных с водными путешествиями, и это неслучайно.

«Город Мончегорск удобно расположен на берегу крупнейшего озера Кольского полуострова – Имандра, что удобно для старта путешествий по Имандре. Проанализировав туристический потенциал территории, было принято решение о создание образовательной программы, направленной на разработку турпродуктов в Мончегорском округе», – подчеркнула в приветственном слове директор Агентства развития Мончегорска Анна Федорова.

Жюри оценивало финалистов по следующим критериям: гибкость, уровень сервиса, уникальность и сила впечатлений.

Лучшими проектами стали – тур сап-уикенд на Имандре Дарьи Матвеенковой, большая прогулка «15 км восторга» и прогулочный маршрут «Остров любви» Александра Рукинова и Елены Колбасовой, яхт-туры по Имандре Артема Трофименко и ночная прогулка по Лапландскому заповеднику Эльвиры Матининой.

«Благодаря школе туроператоров «Имандра» мы получаем результаты работы людей, которые смотрят на свою территорию и ищут возможности для организации качественного туристического сервиса, находят интересные идеи и упаковывают их в продукт», – заметил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Как сообщает региональный комитет по туризму, уже в июне финалисты проведут тест-драйв маршрутов и получат помощь в запуске турпродуктов на территории Мончегорского округа.

Завершилось мероприятие торжественным награждением участников Школы сертификатами и дипломами финалистов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/