В Мончегорске вынесен приговор по уголовному делу о получении взяток медицинским работником

Прокуратурой города Мончегорска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении заведующей отделением, врачом-психиатром-наркологом отделения неотложной наркологической помощи филиала ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» — «Мончегорская центральная районная больница». Она признана виновной по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Как сообщает epp.genproc.gov.ru, государственным обвинителем доказано, что в апреле 2023 года и феврале 2024 года осужденная получила взятки от двух граждан на общую сумму 23800 рублей за оказание медицинских услуг без оформления необходимой документации.

Условием взятки было сохранение в тайне факта пребывания указанных лиц в наркологическом отделении и их диагноза, несмотря на обязательный по законодательству РФ порядок ведения медицинской документации и направления сведений наркологу поликлиники о лицах, получивших помощь в условиях наркологического стационара.

С учётом мнения государственного обвинителя и представленных доказательств суд приговорил подсудимую к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Также суд постановил конфисковать имущество осужденной, стоимость которого соответствует сумме полученных взяток.

https://epp.genproc.gov.ru/ru/proc_51/mass-media/news/regional/e8327001/