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Мурманская область. Арктика (16+)17.03.23 12:30

В Мончегорске запустят регулярные пассажирские перевозки по новому маршруту

В связи с поступающими обращениями северян, по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса принято решение об установлении нового маршрута регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан от Мончегорска до железнодорожной станции и населенного пункта 25 км.

В настоящее время пассажирские перевозки в н.п. 25 км осуществляются по нерегулируемым тарифам, что не позволяет реализовать право граждан на льготный проезд, а альтернативные маршруты отсутствуют.

Обслуживание по новому регулярному маршруту №104 М «Автовокзал – Ж/Д станция – 25 км» планируется осуществлять автобусами среднего класса в утреннее, обеденное и вечернее время (12 рейсов ежедневно). Выполнение перевозок по указанному маршруту начнется после проведения открытых конкурсных процедур и заключения соответствующего государственного контракта, по плану – с 1 июля 2023 года.

В региональном Министерстве транспорта и дорожного хозяйства отмечают, что предложенные изменения удовлетворят пожелания большинства жителей как в части безналичной оплаты проезда, так и сокращения времени пассажиров в пути. Мончегорцы смогут оплачивать проезд Единой картой жителя Мурманской области, пользоваться льготами на проезд и бесконтактной оплатой с карты.

«В адрес Минтранса поступали обращения от жителей, что существующая маршрутная сеть в большинстве организована нерегулируемыми маршрутами. Маршрут, где можно было пользоваться единой социальной картой, был только один и короткий. Поэтому мы стали проводить оптимизацию маршрутной сети. Также много вопросов поступало от сотрудников Кольской ГМК. Рассмотрим расписание смен, чтобы учесть их в расписании новых маршрутов, которые будут оптимизированы с учетом пожеланий как работников компании, так и других категорий горожан», – прокомментировала консультант сектора общественного транспорта министерства Ирина Карпова.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, ранее для эффективной организации работы общественного транспорта представители министерства совместно с заместителем главы администрации Мончегорска, заместителем гендиректора Кольской ГМК и руководителем автоколонны №1442 уже проехали по пути новых маршрутов. Во время рабочей встречи определили места, где необходимо установить остановки, а также провести дополнительную инфраструктуру для удобства мончегорцев.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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