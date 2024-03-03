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Мурманская область. Арктика (16+)03.03.24 10:00

В Мончегорске завершает работу первый региональный Форум «Наука побеждать!»

1 марта в торжественном открытии приняли участие титулованные спортсмены, преподаватели, тренеры, молодежь, студенты, представители законодательной и исполнительной власти, органов местного самоуправления. Модератором форума выступил депутат Мурманской областной Думы Михаил Павлов.

Участников мероприятия приветствовал спикер регионального парламента Сергей Дубовой. Он отметил, что в послании Федеральному Собранию Президент России поставил чёткую задачу – обеспечить доступность спорта на всех уровнях образования и предложил за счёт федеральных ресурсов дополнительно строить в регионах, прежде всего в малых городах, сельских территориях, не менее 350 спортивных объектов ежегодно.

– Приветствую и поддерживаю ваше стремление в рамках форума обсудить условия и направления продвижения и развития самбо – массового и самого доступного спорта в нашем регионе. По мнению Президента России Владимира Владимировича Путина, «самбо – это не только спорт, но и жизненная философия». На мой взгляд, это меткое утверждение объединяет всех участников масштабного проекта «Zа самбо!». Людей неравнодушных, самодостаточных, любящих свою малую Родину и свою великую страну, настоящих патриотов. Желаю каждому из вас личных побед во имя нашей великой России. А сегодня пусть все задуманное получится! «Самбо на Севере» – быть!

Сергей Дубовой поблагодарил Министерство спорта Мурманской области, региональное Министерство образования и науки, Мурманский арктический университет, региональное отделение всероссийской Федерации самбо за поддержку форума и предложил такого рода встречи проводить ежегодно.

В торжественной части мероприятия глава регионального парламента вручил заслуженные награды тренерам самбо Мурманской области.

В рамках пленарной сессии участники форума обсудили вопрос развития самбо в системе дополнительного образования Мурманской области, а также опыт реализации всероссийского проекта «Самбо в школу» на примере Кандалакшского района. В завершении первого дня мероприятия были подписаны договоры о сотрудничестве между региональным отделением всероссийской Федерации самбо, Министерством образования и науки Мурманской области и факультетом физической культуры и спорта Мурманского арктического университета.

Сегодня в Мончегорске на базе ФОК «Умка» завершающий день областных соревнований по самбо, посвящённых памяти Ивану Николаевичу Ниткину, кавалеру ордена Мужества, мастеру спорта России по самбо.

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/373/q07qzjls9tnvir5157lvwicpm3oa21cs.jpg

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