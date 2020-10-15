В Мончегорске завершаются работы по благоустройству дворов

В этом году в городе благоустраивалось 12 дворовых территорий. Все работы выполнялись по программе «Формирование комфортной городской среды». В этих дворах, благодаря инициативе жителей, теперь появилось новое асфальтовое покрытие, оборудованы уютные зоны отдыха, установлены лавочки и обустроены парковочные места.

В настоящее время работы в 3-х из 12-ти дворов приняты МКУ «Управлением жилищно-коммунального хозяйства города Мончегорска», еще часть дворов находятся в процессе приёмки, в остальных дворах благоустройство завершается сегодня-завтра.

Так, вчера рабочие подрядной организации ООО «Тэсла» заасфальтировали оставшуюся часть тротуара и установили карусель на детскую площадку во дворе дома № 13 по Набережной Климентьева и приступили к асфальтированию тротуаров и участков около подъездов у дома № 10 по проспекту Ленина.

Как сообщает пресс-секретарь администрации Мончегорска, во дворе дома № 3а по улице Царевского остались работы по выравниванию уровня колодца ливневой канализации, а около дома № 2 по Строительному проезду подрядчику необходимо дооборудовать контейнерную площадку.

Согласно заключенным контрактам, срок окончания работ в этих дворах – 15 октября.