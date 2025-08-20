В Мончегорске завершён ремонт дорог в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!»

В этом году в Мончегорске в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» проведён ремонт двух дорог: проспекта Металлургов и участка на Риж-Губе.

На проспекте Металлургов полностью заменили асфальтовое покрытие проезжей части от пересечения с улицей Сопчинская до пересечения с улицей Железнодорожная. Объём выполненных работ составил более 17 тысяч кв. метров.

Проспект — визитная карточка Мончегорска и важнейшая магистраль города. За прошедший год облик улицы значительно преобразился: появилась эффектная архитектурная подсветка зданий, заработал обновленный фонтан, а свежий асфальт добавил комфорта и безопасности основным городским маршрутам.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, объём ремонта дороги в Риж-Губу составил порядка 4 тысяч кв. метров. В выходные завершён финишный этап – нанесение дорожной разметки. Теперь поездки за город стали удобнее и безопаснее.

Ямочный ремонт в Мончегорске продолжается. Его общий объём в этом сезоне составит более 6 тысяч кв. метров.

