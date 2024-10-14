В Мончегорске завершена дорожная кампания 2024 года

В Мончегорске завершилась дорожная кампания в рамках плана «На Севере – жить», инициированного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

На участках проспекта Металлургов от площади Революции до памятника Защитникам Заполярья и от памятника Защитникам Заполярья до дома №62 по проспекту Металлургов специалисты провели работы по ремонту ливневого коллектора, установили новые трубопроводы и заменили ливневую канализацию.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, завершено асфальтирование Нагорного переулка, проездов от улицы Комсомольская до территории дома №7а (между домами №9 и №11), от улицы Советская до проезда между домами №11 и №13 по проспекту Ленина и от проспекта Металлургов (между домами №40 и №46).

Всего в процессе ремонта рабочие обновили 26219 кв. метров дорожного полотна проезжих частей и заменили 530 метров бордюрного камня.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/