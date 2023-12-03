В Мончегорске завершили модернизацию Дворца спорта «СК Гольфстрим»

Его готовность к эксплуатации оценили губернатор Мурманской области Андрей Чибис и вице-президент – руководитель Кольского дивизиона «Норникеля», генеральный директор Кольской ГМК Александр Леонов.

Реконструкция объекта длилась несколько лет. Губернатор подчеркнул, что примечательно, что долгожданный мончегорцами ремонт завершён накануне 50-летия спорткомплекса.

«Очень солидно, технологично и красиво. Это не просто ремонт, а по сути – реконструкция. Эта тема была одной из первых, которую мы обсуждали на встрече с Александром Сергеевичем, когда он вступил в должность генерального директора Кольской ГМК. Действительно, объект нужный, жители на каждой встрече задавали вопросы. И я благодарен Александру Сергеевичу, что были приняты соответствующие решения и подрядчик поднажал: за последние полгода выполнено работ кратно больше, чем за предыдущие годы. Всё получилось качественно, функционально и добротно. Надеюсь, что объект будет служить жителям и радовать их», – отметил Андрей Чибис.

Строительно-монтажные работы в здании были начаты в июле 2020. Коррективы внесла пандемия коронавируса. Также, в ходе выполнения демонтажных работ было выявлено аварийное состояние стен, колонн, стропильных балок и плит покрытия в осях, примыкающих к чаше большого бассейна. Аварийные части были перепроектированы и возведены заново. Кроме того, заменена кровля, внешние архитектурные формы, обновлено вентиляционное оборудование, системы автоматизации и оборудование водоподготовки бассейнов.

Здание «Гольфстрима» изменилось до неузнаваемости не только снаружи, но и внутри. Инфраструктура спортобъекта включает в себя взрослый и детский бассейны, тренажёрный зал с современным оборудованием, спортивный зал, где можно будет поиграть в футбол, баскетбол, настольный и большой теннис, бадминтон и флорбол, зал художественной гимнастики, банный комплекс, массажный кабинет, сайкл-студию, соляную комнату, витаминный бар и другое.

«Появился не просто бассейн – современный многофункциональный спортивный комплекс. Здесь есть все: тренажерный зал, игровой зал, все виды спорта. Поздравляю мончегорцев! Наконец-то есть прекрасное место притяжения. Отдельная благодарность команде – это сотрудники Кольской ГМК, проектная команда, команда «Гольфстрима», подрядчики. Они действительно много сделали за это время, поддерживая высокий темп работы», – подчеркнул вице-президент – руководитель Кольского дивизиона «Норникеля», генеральный директор Кольской ГМК Александр Леонов.

Ремонтные работы в «Гольфстриме» завершены. Закуплено и установлено оборудование, персонал готов к работе. Первых посетителей спорткомплекс примет, как только получит соответствующие разрешения.

Губернатор Андрей Чибис также напомнил о соглашении Мурманской области и компании «Норникель», направленном на устойчивое социально-экономическое развитие региона.

«У нас подписано с компанией очередное соглашение. По объёму инвестиций таких беспрецедентных соглашений не было никогда. Инвестиция со стороны компании рекордная. И там целый перечень того, что мы будем делать вместе в ближайшие три года», – сказал губернатор.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, социально-экономическое соглашение предполагает инвестиции в размере более 10 млрд рублей на реализацию более 50 мероприятий в Мончегорске и Печенгском округе. В том числе на эти средства запланировано строительство нового корпуса на три отделения для Мончегорской центральной районной больницы, строительство нового здания инфекционного отделения, строительство клиники Корпоративного центра здоровья «Норникеля».

Фото: https://gov-murman.ru