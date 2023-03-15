В Мончегорске завершились Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту на Приз Валерия Цыганова

В Мончегорске на горе Нюдайвенч завершились Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту на Приз Валерия Цыганова. На протяжении пяти дней юные горнолыжники состязались в слаломе, слалом-гиганте, супергиганте и комбинации. Всего на старт вышло порядка 250 спортсменов из 19 регионов страны.

По итогам соревнований воспитанницы Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту завоевали пять медалей.

Победителями соревнований стали Кристина Гусева и Юлия Мельникова. Две серебряных медали завоевали Юлия Мельникова и Эвелина Комягина, а Екатерина Круковская добавила бронзу.

В общекомандном зачёте победила команда из Москвы, на втором месте — Ленинградская область, третье место заняла команда Мурманской области.

Напомним, Валерий Цыганов — многократный чемпион СССР и вице-президент Российской Федерации горнолыжного спорта. В 1980 году на Олимпиаде он показал восьмой результат в скоростном спуске, что оказалось самым высоким местом для советских горнолыжников-мужчин в какой-либо дисциплине. А уже на следующий год именитый мончегорский спортсмен стал первым горнолыжником СССР, выигравшим этап Кубка мира.

Как сообщает региональное Министерство спорта, с 15 марта на горнолыжном комплексе Кировской СШОР стартуют ещё одни всероссийские соревнования — Мурманская область будет вновь принимать «Надежды России».

Фото: https://gov-murman.ru