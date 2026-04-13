Мурманская область. Арктика (16+)13.04.26 14:30

В Мончегорске завершился Чемпионат России по лыжным гонкам на 70 км

В Мончегорске прошёл один из ключевых стартов лыжного сезона — чемпионат России среди мужчин на дистанции 70 км, собравший сильнейших спортсменов страны. На старт вышли 44 спортсмена из 26 регионов России.

Мурманскую область на этих соревнованиях представляли спортсмены нашей спортивной школы: Максим Зубцов, занявший 6-е место, и Александр Гребенько (8-е место).

Гонка выдалась напряжённой и динамичной — борьба лидеров сохранялась на протяжении всей дистанции.

По итогам соревнований «золото» досталось Александру Большунову, серебряная медаль вручена Алексе. Червоткину, «бронза» у Ильи Семикова.

Отдельно были отмечены лучшие спортсмены региона, обладатели специальных наград, а также самые активные болельщики, которые традиционно создают на трассе особую атмосферу поддержки и спортивного азарта.

В командном зачёте призовые места распределились следующим образом: Республика Татарстан, Тюменская область и Республика Коми.

Чемпионат прошёл при поддержке компании «Норникель», соревнования стали ярким завершением лыжного сезона.

 

 

Фото (администрация города Мончегорска): https://vk.com/murman_sever?z=photo-120229555_457326397%2Fwall-120229555_120179

 

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
-

-PRO Деньги (16+)За январь-март текущего года цены в РФ выросли на 2,97%-PRO Валюту (16+)Доллар США растёт к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №1 Кольской АЭС завершился планово-предупредительный ремонт с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области в рамках рабочей группы рассмотрели деятельность пяти управляющих компаний-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в апреле
