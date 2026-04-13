В Мончегорске завершился Чемпионат России по лыжным гонкам на 70 км

В Мончегорске прошёл один из ключевых стартов лыжного сезона — чемпионат России среди мужчин на дистанции 70 км, собравший сильнейших спортсменов страны. На старт вышли 44 спортсмена из 26 регионов России.

Мурманскую область на этих соревнованиях представляли спортсмены нашей спортивной школы: Максим Зубцов, занявший 6-е место, и Александр Гребенько (8-е место).

Гонка выдалась напряжённой и динамичной — борьба лидеров сохранялась на протяжении всей дистанции.

По итогам соревнований «золото» досталось Александру Большунову, серебряная медаль вручена Алексе. Червоткину, «бронза» у Ильи Семикова.

Отдельно были отмечены лучшие спортсмены региона, обладатели специальных наград, а также самые активные болельщики, которые традиционно создают на трассе особую атмосферу поддержки и спортивного азарта.

В командном зачёте призовые места распределились следующим образом: Республика Татарстан, Тюменская область и Республика Коми.

Чемпионат прошёл при поддержке компании «Норникель», соревнования стали ярким завершением лыжного сезона.

