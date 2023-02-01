В Мончегорске завершился предварительный этап Всероссийских соревнований по хоккею с мячом

В Мончегорске на обновленном стадионе спортивной школы олимпийского резерва состоялся предварительный этап Всероссийских соревнований по хоккею с мячом. Турнир собрал команды из Архангельска, Кирова, Ульяновска, Первоуральска, Сыктывкара и Мончегорска. За победу боролись юноши 15-16 лет.

Перед соревнованиями состоялась церемония открытия, где юных хоккеистов приветствовали глава администрации Мончегорска Виктор Садчиков и заместитель генерального директора Кольской ГМК по региональной политике и корпоративным проектам Максим Иванов. Они пожелали участникам честной, бескомпромиссной борьбы и удачи.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, победителем турнира стала команда «СШОР-Волга» из Ульяновска. На втором месте «Уральский трубник» из Первоуральска, бронзовый призёр – «Родина» из Кирова.

Фото: https://gov-murman.ru