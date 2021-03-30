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Мурманская область. Арктика (16+)30.03.21 16:30

В Мончегорске знают толк в снеге: турнир по юкигассен прошёл среди школьных команд муниципалитета

В прошедшую субботу в Мончегорске состоялся школьный турнир по юкигассен «Юки-юниор». Юкигассен – командная игра в снежки по правилам, которая уже не первый год проходит в разных городах Мурманской области. Развитием снежного движения в регионе занимается команда проекта «Для тех, кто знает толк в снеге». В этом году турниры проекта реализуются при поддержке Регионального центра поддержки молодёжных и добровольческих инициатив и Фонда президентских грантов.

В этот раз организаторы приехали в Мончегорск. Девять школьных команд встретились на территории Центра активного отдыха «Берег развлечений», чтобы бороться за звание самой снежной школьной команды города.

«С уверенностью можно сказать, что столь необычный зимний вид спорта обретает все большую популярность в Мурманской области: во-первых, у нас появляются постоянные партнёры. Это инициативная молодёжь из числа школьников – наши юные соорганизаторы и инициаторы игр, под руководством команды «Берега Развлечений» взявшие на себя огромный подготовительный пласт работ, а также местный отдел по делам молодёжи и «Комбинат Добра», включившийся и поддержавший финансово инициативу школьников. В команду рефери прибыло шестеро судей из числа мончегорцев – они прошли обучение по правилам международного Альянса юкигассен. Такое партнёрство позволяет проводить игры на достойном уровне. А во-вторых, мы видим нарастающий интерес среди школьников: победителем прошедшего турнира стала команда, занявшая первое место и в прошлом году», – отметила Полина Бусыгина, руководитель проекта.

«Золото» турнира завоевала команда «Молния Штар», серебряные медали увезли с собой «Неудержимые Лоси» – обе команды из школы №5 Мончегорска. «Бронза» досталась ученикам школы №1 – команде «Олимп».

На средства гранта, предоставленного Фондом президентских грантов, среди прочего оборудования были закуплены видеокамеры, которые теперь будут стоять на турнирах проекта по периметру игровой площадки, и у каждой команды дважды за турнир будет возможность видеоповтора спорной ситуации.

Следующие игры проекта «Для тех, кто знает толк в снеге» пройдут в апреле в Заполярном.

Как сообщает комитет по молодежной политике Мурманской области, ранее в рамках проекта «Для тех, кто знает толк в снеге» проходили первые на Кольском полуострове ночные летние игры юкигассен со снарядами из настоящего снега и «Битва под облаками» — игры на вершине горы Айкуайвенчорр.

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