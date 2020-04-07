В мончегорских организациях общественного питания выявлены факты хранения и реализации продукции с истекшим сроком годности

Прокуратурой города Мончегорска с привлечением специалистов Апатитского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора Мурманской области в марте текущего года была проведена проверка исполнения организациями общественного питания требований законодательства о качестве и безопасности пищевых продуктов при реализации мясной продукции.

Было установлено, что хозяйствующими субъектами Мончегорска нарушаются требования Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и Закона РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии». Так, вскрыты факты реализации мясной продукции без ветеринарных сопроводительных документов, а также в отсутствии маркировки с указанием сведений о дате выработки, сроках годности и наименовании изготовителя продукции. Выявлены факты хранения и реализации продукции с истекшим сроком годности.

По результатам проверки в адрес трёх организаций общественного питания внесены представления.

Кроме того, в отношении 3-х должностных лиц возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ. Материалы проверки 23.03.2020 направлены в Апатитский межрайонный отдел Управления Россельхознадзора Мурманской области для рассмотрения по существу.

В отношении одного хозяйствующего субъекта возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, материалы проверки направлены для рассмотрения в Арбитражный суд Мурманской области.