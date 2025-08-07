В Мончегорский интернат приедут медицинские эксперты московского фонда «Дорога жизни»

Врачи фонда «Дорога жизни» вновь приедут в Мурманскую область, чтобы помочь детям из Мончегорского интерната. С 9 по 10 августа в учреждении будет работать медицинская бригада: педиатр, невролог, эпилептолог и ортопед.

Это продолжение работы, начатой в 2024 году, когда была выявлена потребность в помощи узких специалистов и в междисциплинарном подходе к ведению детей с тяжёлыми и сочетанными диагнозами. Визит экспертов осуществляется в рамках проекта «Выездные бригады» благотворительной программы «Медицина вместе».

«Медицина вместе» — это системная программа фонда, состоящая из пяти этапов, каждый из которых направлен на оказание всесторонней помощи детям, оставшимся без попечения родителей, а также на поддержку учреждений.

«Для оказания квалифицированной медицинской помощи нашим детям мы взаимодействуем с организациями здравоохранения города и области. Несмотря на это, с радостью приняли предложенную помощь специалистов из Москвы. Надеемся, что дополнительная поддержка профессионалов станет реальным вкладом в улучшение жизни наших подопечных», — подчеркнула директор дома-интерната Ирина Горбунова.

В этом году врачи фонда «Дорога жизни» проведут очные обследования, электроэнцефалографию, проанализируют медицинскую документацию, а также помогут сформировать индивидуальные планы лечения и реабилитации детей. При необходимости воспитанникам учреждения будет организована адресная помощь, включая направление в федеральные клиники, трансфер и сопровождение ребёнка.

Особое внимание будет уделено совместной работе с местными специалистами. Невролог и педиатры из городской поликлиники присоединятся к команде фонда. Это позволит не только усилить помощь детям, но и поделиться практическим опытом. Совместная работа региональных специалистов и экспертов фонда будет продолжена в рамках этапа «Посткурация» — сопровождения и корректировки маршрутов помощи детям.

«Наша задача — не только помочь здесь и сейчас, но и передать местным специалистам эффективные методы работы. Командная работа врачей разных направлений помогает детям быстрее восстановиться, социализироваться и получить шанс на семью», — отметил руководитель медицинского отдела фонда Роман Румянцев.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551459/#&gid=1&pid=1