В Мончегорском центре творчества детей и юношества «Полярис» открыли мультипликационную студию

На торжественном открытии мультстудии побывали глава города Мончегорска Дмитрий Староверов и заведующий сектором дополнительного образования и воспитательной работы управления образования города Валентина Гаврилова.

Главные гости праздника, конечно же, дети – будущие мончегорские асы создания мультфильмов. Руководитель студии Анастасия Толкачёва провела для них небольшую экскурсию, рассказала о возможностях мультстудии и познакомила с новым оборудованием. Гости убедились: для создания мультфильмов в студии есть всё необходимое. Так, есть графический планшет, с помощью которого можно рисовать и сразу выводить рисунок на экран компьютера, анимационный стол (в том числе песочная анимация), специальный фон для фото и видео съемок - хромакей, мульт-лаборатория, магнитно-маркерная доска, зеркальный фотоаппарат, студия звукозаписи и многое другое.

Заниматься в новом объединении смогут юные мончегорцы в возрасте от 9 до 17 лет.

Открытие мультипликационной студии стало возможным благодаря участию города в национальном проекте «Образование» и федеральном проекте «Успех каждого ребёнка»,Э сообщает пресс-секретарь администрации Мончегорска.